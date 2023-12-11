В России вступили в силу новые правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд за границу

11 декабря 2023 года вступают в силу новые правила о порядке въезда и выезда с территории Российской Федерации. Документ устанавливает порядок признания недействительным заграничного паспорта и перечень причин его недействительности, а также вводит требование об изъятии заграничных паспортов для граждан, для которых закрыт выезд за пределы Российской Федерации.

Изменения были разработаны и внесены в Госдуму ещё в 2021 году, однако приняли их только нынешним летом. Законодатели вели долгие споры относительно некоторых пунктов новеллы. В конце концов, был разработан компромисс, удовлетворяющий все стороны законодательного процесса.

Пожалуй, самым главным изменением становится появление у граждан обязанности сдавать заграничный паспорт в государственное учреждение в случае запрета им выезда за пределы страны. Причины запрета закон предусматривает разные: долговые обязательства, обвинение в уголовном преступлении, невыполнение судебных решений, служба в армии и так далее. Теперь в случае получения такого запрета гражданин обязан в течение 5 дней сдать свой заграничный паспорт в государственное учреждение. При сдаче паспорта будет оформлен документ приёма-передачи в двух экземплярах, один из которых гражданин получит на руки. Если гражданин пожелает вернуть заграничный паспорт после прохождения срочной службы, он будет обязан предоставить военный билет с отметкой о завершении службы.

Также новеллой устанавливается перечень причин, позволяющих признать заграничный паспорт недействительным. В этот перечень входят: изменение личных данных гражданина, истечение срока действия документа, прекращение гражданства. МВД будет вести учёт действительных и недействительных паспортов. База будет сформирована на основании актуальных данных министерства внутренних дел.

источник: Нотариальная палата города Севастополя