В российских школах хотят сократить изучение иностранных языков

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, — сказал ректор.
По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.
В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю, — заключил Лубков.
источник: РИА Новости Крым
