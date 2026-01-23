Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В российских школах хотят сократить изучение иностранных языков
Новости Республики
В российских школах хотят сократить изучение иностранных языков
фото: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков

В российских школах хотят сократить изучение иностранных языков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 23.01.2026

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов, — сказал ректор.

По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.

В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю, — заключил Лубков.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.