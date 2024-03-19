В Российской галерее искусств — выставка, посвящённая 10-летию возвращения Крыма и Севастополя в Россию

Российская галерея искусств совместно с Московским государственным академическим художественным институтом имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств при поддержке Министерства культуры РФ представили проект «Десять», посвящённый десятилетию исторического события – воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Проект подразумевает тематическую выставку, которая проходит до 21 апреля в Севастополе, в выставочном зале Российской галереи искусств.

Мы задались целью связать 10 московских мотивов, связанных с Крымом, десять полотен – десять лет. Для меня это выставка о цельности, о единой семье, о едином пространстве, в котором мы живём. Москва, Севастополь, Крым как единое целое, как одна большая семья. Каждый художник искал Крым внутри себя в сердце и вокруг – в Москве, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя ректора Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств Анатолия Любавина.

Основу экспозиции составляют десять полотен, написанных ведущими преподавателями и профессорами Суриковского института по заказу галереи. «Десять» – это выставка-исследование, выставка-размышление о роли Крыма в жизни каждого. Авторы десяти представленных в экспозиции произведений постарались найти Крым в своём сердце, найти его в окружающем их мире.

Все десять полотен, принимающих участие в выставке, будут переданы в дар Севастополю и севастопольцам и пополнят фондовую коллекцию Российской галереи искусств.

Выставочный проект «Десять» – это интересное высказывание современного искусства с учётом традиций академической школы русской живописи. Это не банальный взгляд и интерпретация значимости исторических событий десятилетней давности, которые потрясли мир и напомнили всем нам о величии нашего народа и русской цивилизации, — подчеркивает директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.

Партнёрами в реализации проекта выступили севастопольская центральная библиотека им. Л. Н. Толстого, предоставившая для экспозиции книги из своего собрания, театр им. А. В. Луначарского, записавший специальный саундтрек выставки, телекомпания НТС, предоставившая историческую хронику преобразований на полуострове за 10 лет. Всё это позволило создать неповторимую атмосферу выставки.

Выставка «Десять» является прелюдией к масштабному выставочному проекту, который готовит Российская галерея искусств. В его рамках планируется показать Крым как культурное явление, прочно вошедшее в русскую ментальность два с половиной века назад. Выставка, на которой будет представлено более 400 произведений из 65 российских музеев, архивов, библиотек, будет представлена в этом году в Москве.

Выставка «Десять» пройдёт во временном выставочном зале Российской государственной художественной галереи по адресу ул. Портовая, 17 с 15 марта по 21 апреля 2024 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя