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В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:58 06.06.2023

1 июня 2023 годе Ростов-на-Дону состоялось очередное заседание Координационно-методического совета (Совет) нотариальных палат Южного федерального округа. Организатором деловой встречи нотариусов традиционно выступила Нотариальной палаты Ростовской области. В мероприятии принял участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Максим Юрченко.

Встреча коллег прошла в формате круглого стола. В процессе работы рассматривались вопросы хранения нотариальных документов, вопросы, связанные с передачей архива нотариусам, слагающим полномочия. Обсуждалась практика ведения нотариального дело-производства. Кроме того, нотариусы обменялись опытом оформления наследственных прав на доменные имена, аккаунты, инвестиционные паи; картины, книги и схожие объекты; имущество, находящееся в банковской ячейке сейфа, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя. 

В Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО

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