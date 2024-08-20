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В с. Поповка Сакского района арестовали трёх мужчин — слушали украинские националистические песни и вели себя агрессивно
фото: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

В с. Поповка Сакского района арестовали трёх мужчин — слушали украинские националистические песни и вели себя агрессивно

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:46 20.08.2024

19 августа 2024 года Сакским районным судом Республики Крым рассмотрены дела об административном правонарушении, поступившие из  МО МВД России «Сакский», в отношении трёх граждан Российской Федерации о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В ходе рассмотрения дел установлены обстоятельства правонарушения. Вечером 17.08.2024 в дежурную часть МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о том, что на территории частной гостиницы в селе Поповка Сакского района отдыхает компания людей, которые громко слушают различные украинские националистические песни и композиции, направленные на оскорбление Президента Российской Федерации. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Агрессивное поведение, отказ выполнить законное требование оперуполномоченного проследовать в служебный автомобиль для доставления в отдел полиции привели к тому, что к правонарушителям были применены меры физического воздействия, а также специальные средства. По результатам медицинского освидетельствования у всех привлекаемых граждан установлено состояние алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе суда. 

В судебном заседании лица, привлекаемые к ответственности, в содеянном раскаялись, вину в совершенном административном правонарушении признали в полном объёме.

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Учитывая все обстоятельства, принимая во внимание характер совершённого правонарушения, суд признал привлекаемых граждан виновными и назначил им административное наказание в виде административного ареста на срок от 7 до 10 суток.

В настоящее время МО МВД России «Сакский» проводит соответствующие процессуальные действия для привлечения арестованных граждан к ответственности за прослушивание украинских националистических песен и композиций, направленных на оскорбление Президента Российской Федерации.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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