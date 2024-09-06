В с. Вилино Бахчисарайского района открыли памятник «Русскому солдату Владимирского пехотного полка»

В рамках мероприятия, посвященного 171-й годовщине Крымской войны 1853–1856 гг., участники возложили цветы к обелиску «Сяг памяти воинов», а также приняли участие в церемонии открытия и освящения памятника «Русскому солдату Владимирского пехотного полка».

По мнению Сергея Аксёнова, во все времена важно помнить о том, что всегда объединяло русских людей, чем дорожили воины и как выходили из сложных ситуаций.

Сохранение и увековечивание памяти наших защитников – дело чести каждого порядочного человека. Нельзя забывать, кому мы обязаны тем, что живем сегодня, – простым солдатам, которые своим мужеством и подвигом отстаивали территорию Родины, отстаивали суверенитет страны, – сказал Глава Крыма, подчеркнув, что кровь граждан многонационального Российского государства проливалась не напрасно.

Глава республики отдал долг памяти воинам Владимирского пехотного полка, принявшим основной удар в Альминском сражении в ходе Крымской войны, и поблагодарил Александра Авдеева и Владимира Константинова за инициативу и непосредственное участие в воссоздании памятника.

Ценой своей жизни бойцы сохраняли нашу Родину, делали большое общероссийское дело. Спасибо нашим воинам-победителям за героизм и доблесть. Их пример помогает нам выходить из испытаний с честью и сегодня. Сейчас время консолидации общества, наша святая задача – поддерживать Президента и ребят, выполняющих воинский долг. Вместе движемся к Победе, – акцентировал Глава Крыма.

Александр Авдеев выразил признательность Сергею Аксенову и Владимиру Константинову за то, что откликнулись на идею воссоздать памятник солдатам и офицерам Владимирского пехотного полка, скульптору Федору Паршину – за ее талантливое непосредственное воплощение.

Ребята из Крыма, владимирские парни – воины из всех концов страны сейчас, как 170 лет назад, как много раз до и после этого, делают общее дело – защищают Россию, и вся страна им помогает и поддерживает. Это мощные патриотические связи, пронизывающие наш народ через расстояния и века. Второе рождение этого монумента и планируемое создание памятника Владимирскому пехотному полку у нас в регионе – это шаг к воспитанию подрастающего поколения в традициях великих предков и одновременно знак противникам о том, что нас не сломить. История показывает: что бы ни происходило, Россия была, есть и будет едина и сильна, – добавил губернатор Владимирской области.

Затем участники церемонии почтили павших воинов, отдавших жизнь за свое Отечество, минутой молчания.

В мероприятии приняли участие министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, депутаты Государственного Совета Республики Крым, руководство Бахчисарайского района, другие.

СПРАВКА. Открытие памятника «Русскому солдату Владимирского пехотного полка» приурочено к годовщине Альминского сражения, произошедшего в сентябре 1854 года, с целью увековечения подвига Владимирского пехотного полка, солдаты и офицеры которого отличились особым мужеством и героизмом, приняв основной удар врага.

Автор памятника – художник, скульптор, член Российского и Московского союзов художников, заслуженный художник Республики Крым Федор Паршин – воссоздал скульптуру солдата-владимирца в первоначальном облике.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым