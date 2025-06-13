В Саках две пенсионерки стали жертвами лжеадвокатами. Помогали мошенникам подростки

Ранее в дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которые сообщили, что их внучки стали виновницами ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы «избежать проблем с законом», аферисты требовали собрать крупную сумму для компенсации ущерба потерпевшим. В результате пожилые женщины передали курьерам более 500 тысяч рублей. Пособниками мошенников оказались школьники 15 и 14 лет, которые решили подработать во время летних каникул. Как оказалось, 15-летний симферополец уже не первый раз участвует в мошеннических схемах киберпреступников. Личные сбережения доверчивых пенсионерок они переводили по указанным счетам, оставляя себе небольшую сумму в качестве «зарплаты», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.