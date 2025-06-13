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В Саках две пенсионерки стали жертвами лжеадвокатами. Помогали мошенникам подростки
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Саках две пенсионерки стали жертвами лжеадвокатами. Помогали мошенникам подростки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:16 13.06.2025

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из МО МВД России «Сакский» задержаны два несовершеннолетних участника схемы дистанционного мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП».

Ранее в дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратились две пенсионерки, 71 и 83 лет. Они рассказали, что стали жертвами лжеадвокатов, которые сообщили, что их внучки стали виновницами ДТП и теперь им грозит уголовная ответственность. Чтобы «избежать проблем с законом», аферисты требовали собрать крупную сумму для компенсации ущерба потерпевшим. В результате пожилые женщины передали курьерам более 500 тысяч рублей. Пособниками мошенников оказались школьники 15 и 14 лет, которые решили подработать во время летних каникул. Как оказалось, 15-летний симферополец уже не первый раз участвует в мошеннических схемах киберпреступников. Личные сбережения доверчивых пенсионерок они переводили по указанным счетам, оставляя себе небольшую сумму в качестве «зарплаты», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

Подростки в силу возраста не задумываются о том, какие правовые действия их ждут, и как это в дальнейшем повлияет на их жизнь. Данные действия квалифицируются статьей 159 УК РФ. Уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 16 лет. Ответственность перед законом несут родители или законные представители несовершеннолетнего!

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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