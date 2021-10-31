В Саках и Симферопольском районе продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

В этом году в двух районах Республики Крым началось строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них строятся в Симферопольском районе – в сёлах Доброе и Перово, ещё один – в городе Саки. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Общий объем предусмотренных средств для строительства комплексов составляет более 1,1 млрд. рублей. Завершение всех работ на трёх объектах планируется в 2022 году. Сегодня осмотрел ход строительных работ физкультурного центра в селе Доброе и реконструкцию спортивного комплекса в Симферополе, на улице Декабристов, 21, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, на объектах работы ведутся согласно производственному графику. В целом, на данном этапе, тенденция положительная.

Чтобы уложиться в установленные контрактными обязательствами сроки, необходимо увеличить темпы работ. Для этого необходимо дополнительное количество рабочих и специалистов. Риски нужно в любом случае минимизировать, — резюмировал Юрий Гоцанюк.