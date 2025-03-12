В Саках нетрезвого водителя задерживали с применением оружия. 8 Марта так «отпраздновал» мужчина

В попытке уйти от погони нарушитель неоднократно совершал опасные манёвры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. По пути следования нарушителя к погоне присоединился второй экипаж дорожно-патрульной службы Отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский». После неоднократных предупреждений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О полиции», выбрав безопасный участок дороги, сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. Однако водитель так и не остановился, в связи с чем полицейский произвел несколько выстрелов по задним колесам автомобиля, тем самым повредив их. Несмотря на это, водитель транспортного средства не собирался останавливаться и продолжал движение, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.