В Саках нетрезвого водителя задерживали с применением оружия. 8 Марта так «отпраздновал» мужчина

В г. Саки по улице Ленина при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники дорожно-патрульной службы предприняли попытку остановить автомобиль Опель GTS, который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. На требование инспекторов об остановке транспортного средства водитель не отреагировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. С проблесковыми маячками и звуковыми сигналами сотрудники ДПС начали преследование транспортного средства.
В попытке уйти от погони нарушитель неоднократно совершал опасные манёвры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. По пути следования нарушителя к погоне присоединился второй экипаж дорожно-патрульной службы Отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский». После неоднократных предупреждений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О полиции», выбрав безопасный участок дороги, сотрудник Госавтоинспекции применил табельное огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух. Однако водитель так и не остановился, в связи с чем полицейский произвел несколько выстрелов по задним колесам автомобиля, тем самым повредив их. Несмотря на это, водитель транспортного средства не собирался останавливаться и продолжал движение, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Остановить лихача помогло только повторное применение табельного оружия вторым экипажем дорожно-патрульной службы.
Как выяснилось, за рулём находился 48-летний местный житель с внешними признаками опьянения, которое подтвердилось проведённым освидетельствованием.
В отношении нетрезвого гражданина составлен ряд административных материалов по ст. 12.8 ч. 1, ст.12.37 ч. 3, ст. 12.25, ст. 19.3, 12.3 ч. 1, 12.2 ч. 4, 12.1-1 КоАП РФ.
В настоящее время автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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