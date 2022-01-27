В Саках остановили пьяного мопедиста без номерного знака и нашли у него подозрительные свёртки

Сотрудники отделения ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сакский» остановили мопед без номерного знака, под управлением 51-летнего гражданина. У мужчины выявили признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Полицейские при проведении личного досмотра гражданина в карманах его куртки обнаружили и изъяли свертки газетной бумаги с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Мужчина сообщил, что данное вещество является наркотическим средством — «конопля» и рассказал, что ранее нашел в поле два куста дикорастущей конопли, сорвал их, высушил и хранил для личного употребления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество признано наркотическим средством – «марихуана», общей массой 8,76 грамм.

Сотрудниками ОД МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 чт. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Уважаемые граждане, если вам стали известны факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вы можете передать информацию на единый телефон полиции «102».

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