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В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:42 06.08.2020

Объект планируют завершить раньше графика, строительная готовность — 66%.

В Саках строители набережной вдоль берега лечебного соленого озера, протяжённостью 2,7 км, на 95% завершили работы на 1-м и 5-м участках.

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

В полном объёме выполнены бетонные работы, работы по установке бортового камня и укладке дорожной плитки. Завершён монтаж фонтанов и инженерных сетей. Также, установлены ограждения вдоль галечного пляжа, произведена засыпка газонов грунтом. Работы ведутся с опережением графика строительства, — сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

Министр отметил, что на 2-м, 3-м и 4-м участках сейчас ведётся строительство двух фонтанов, производятся планировочные работы, а также, работы по установке бордюрного камня и  укладке мелкоштучных элементов мощения. Вместе с тем, завершены бетонные работы, произведена засыпка грунта и выполнен монтаж инженерных сетей.

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

Напомним, набережная соленого озера состоит из пяти участков, общей площадью 12 га. Строительство объекта реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

Фото: Совмин РК.

В Саках, практически, завершено строительство двух из пяти участков набережной вдоль соленого озера

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