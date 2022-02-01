В Саках торжественно открыли обновленную детскую музыкальную школу имени Юрия Богатикова

Благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» после грандиозного капитального ремонта сегодня в Саках торжественно открыли обновленную детскую музыкальную школу им. Ю.И. Богатикова. Почетным гостем праздничного события стала руководитель регионального проектного офиса Крыма Наталья Писарева. В мероприятии также приняли участие министр культуры РК Татьяна Манежина и глава сакской горадминистрации Александр Овдиенко.

В культурно-досуговом учреждении успешно прошли работы по капитальному ремонту помещений, сети внутреннего электроснабжения и фасадной части административного корпуса. При проведении комплекса работ подрядная организация применяла современные материалы (облицовка акустическими панелями «SoundBoard Superfine», звукоизоляционными сэндвич-панелями «ЗИПС-III-Ультра», в фойе и коридорах школы смонтированы декоративные акустические панели «АУДЕК Нг», акустические потолочные панели «Rockfon», в помещениях установлены акустические подвесные потолки премиум класса «Ecophon»), — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Благодаря совместной слаженной работе городской власти с проектным офисом Крыма на этом объекте согласно «брендированию» размещен отличительный логотип на здании. В детской музыкальной школе имени Юрия Богатикова могут проходить обучение 214 желающих. В школе предусмотрено пять отделений по направлениям: фортепиано, народные инструменты, оркестровые инструменты, вокально-теоретическое отделение и отделение платных образовательных услуг и обучают воспитанников 25 высококвалифицированных преподавателя.

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