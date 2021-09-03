 В Саках за 3 дня сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто 5 фактов краж

В Саках в полицию обратился представитель одной из городских фирм, предоставляющих Интернет-услуги, заявив о двух кражах более 100 метров кабельной продукции с крыш многоэтажных домов. Сумма причиненного организации ущерба составила 10 тысяч рублей.

Предпринятые меры розыска позволили сотрудникам полиции оперативно выйти на след подозреваемого и уличить его в совершении краж кабеля. Было собрано достаточно доказательств, под тяжестью которых 31-летний местный житель признал свою вину и рассказал, что похищенный кабель обжег и сдал в пункт приема металла, а вырученные за него деньги потратил на собственные нужды. Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит очередная судимость за совершение краж, — рассказали в полиции.

Ночью в одном из сел Сакского района было совершено еще две кражи. Неизвестные разбили окно и проникли в сельский магазин, из кассы которого похитили деньги в сумме 32 тысячи рублей. Также был поврежден установленный вблизи данного магазина кофейный аппарат, из монетоприемника которого украдены деньги в сумме 3 тысячи рублей.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место преступления и по «горячим следам» установили и задержали двух 18-летних парней, проживающих по соседству с магазином. Часть похищенного изъята, также изъяты орудия взлома. Молодые люди признали свою вину, им грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщили в МВД по РК.

Также в полицию обратилась женщина, у которой в вечернее время на пляже была похищена сумка с мобильным телефоном, банковскими картами и деньгами. Сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. 29-летний житель близлежащего села признался в совершении кражи, похищенное изъято. Подозреваемому грозит уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.

По всем фактам краж сотрудниками МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам: в случае, если ваше имущество стало предметом преступных посягательств незамедлительно звоните в полицию. Раскрыть преступление по «горячим следам» гораздо легче. Телефон дежурной части «102» работает круглосуточно.