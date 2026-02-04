В Сакском районе местный житель стащил с шиномонтажки шины и колёса. Но камеры видят всё…

Владелец шиномонтажной мастерской в одном из сёл Сакского района обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы с заявлением о краже.
Мужчина рассказал, что, вернувшись в мастерскую после нескольких дней отсутствия, обнаружил взломанный замок и пропажу семи автомобильных шин и тринадцати колёс. Общая сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции по горячим следам был задержан 50‑летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Похищенные шины и колёса сакчанин вывез на тачке и разместил у себя во дворе, планируя в дальнейшем их продать. Всё имущество изъято и возвращено законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
