источник фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Сакском районе местный житель стащил с шиномонтажки шины и колёса. Но камеры видят всё…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:56 04.02.2026

Владелец шиномонтажной мастерской в одном из сёл Сакского района обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы с заявлением о краже.

Мужчина рассказал, что, вернувшись в мастерскую после нескольких дней отсутствия, обнаружил взломанный замок и пропажу семи автомобильных шин и тринадцати колёс. Общая сумма ущерба составила около 160 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции по горячим следам был задержан 50‑летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Похищенные шины и колёса сакчанин вывез на тачке и   разместил у себя во дворе, планируя в дальнейшем их продать. Всё имущество изъято и возвращено законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

