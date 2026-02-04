В Сакском районе местный житель стащил с шиномонтажки шины и колёса. Но камеры видят всё…

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции по горячим следам был задержан 50‑летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи. Похищенные шины и колёса сакчанин вывез на тачке и разместил у себя во дворе, планируя в дальнейшем их продать. Всё имущество изъято и возвращено законному владельцу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.