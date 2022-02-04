В секторе науки Севастополя ежегодно задействованы около полутысячи исследователей

День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.

В секторе науки г. Севастополя ежегодно задействованы около полутысячи исследователей (в 2020 г. — 519 штатных, 55,3% из которых имеют ученую степень доктора или кандидата наук, и 48 привлеченных внештатных сотрудников). По числу исследователей преобладали следующие сектора наук: естественные науки (90,8%) и технические науки (8,7%). Средний возраст исследователя составляет 35-39 лет. Объем работ, выполненных научными организациями в 2020г., составил 1,3 млрд. рублей. Фундаментальные и прикладные исследования занимали значительную часть — 86,1%, научно-технические услуги — 1,1% от объема выполненных работ. Работы выполнены, преимущественно, собственными силами научных организаций (97,3% объема), — сообщили в Отдел государственной статистики в г. Севастополе.