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В селе Добром Симферопольского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава Крыма оценил
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В селе Добром Симферопольского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава Крыма оценил

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:58 10.06.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов осмотрел здание нового физкультурно-оздоровительного комплекса ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 3 имени Николая Тимофеевича Гостева», расположенного в селе Добром Симферопольского района.

Комплекс включает в себя универсальный спортивный зал, оборудованный современными тренажерами, раздевалки, инвентарную и учебную комнаты, тренерскую, административные помещения. Кроме того, создана доступная среда для маломобильных групп населения.

В честь старта работы ФОКа акробаты и борцы Спортивной школы № 3 дали показательные выступления.

Сергей Аксёнов поздравил тренеров, педагогов и учащихся учреждения с открытием долгожданного спорткомплекса.

Теперь у ребят есть все необходимое для занятий, для покорения новых высот. При этом Правительство республики продолжает работу над развитием отрасли, чтобы физическая культура и спорт были доступны для всех крымчан. Чтобы у людей была возможность заниматься физической активностью в самых лучших условиях. Так, в августе планируется запустить тренировочный процесс в новом ФОКе в селе Перово, – сказал Глава Крыма. 

Также Сергей Аксёнов выразил признательность тренерскому составу и юным спортсменам.

Желаю ребятам продуктивных тренировок, новых достижений и спортивных успехов. Вы достойно представляете республику на всероссийских и международных соревнованиях. Прославляйте Крым и впредь! – добавил Глава республики.

В мероприятии приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, директор Спортивной школы № 3 имени Н.Т. Гостева Дмитрий Бридко, другие.

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СПРАВКА. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1 391,5 кв. метров в селе Добром Симферопольского района создан в качестве базового объекта ГБУДО РК «Спортивная школа № 3 имени Николая Тимофеевича Гостева». В учреждении развиваются такие направления спорта, как вольная и греко-римская борьба, гимнастика и акробатика, футбол, всестилевое карате, рукопашный бой, спортивное ориентирование. Запуск ФОКа позволит увеличить количество учащихся – сегодня в школе тренируется более 500 человек.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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