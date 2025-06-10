В селе Добром Симферопольского района открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава Крыма оценил

Комплекс включает в себя универсальный спортивный зал, оборудованный современными тренажерами, раздевалки, инвентарную и учебную комнаты, тренерскую, административные помещения. Кроме того, создана доступная среда для маломобильных групп населения.

В честь старта работы ФОКа акробаты и борцы Спортивной школы № 3 дали показательные выступления.

Сергей Аксёнов поздравил тренеров, педагогов и учащихся учреждения с открытием долгожданного спорткомплекса.

Теперь у ребят есть все необходимое для занятий, для покорения новых высот. При этом Правительство республики продолжает работу над развитием отрасли, чтобы физическая культура и спорт были доступны для всех крымчан. Чтобы у людей была возможность заниматься физической активностью в самых лучших условиях. Так, в августе планируется запустить тренировочный процесс в новом ФОКе в селе Перово, – сказал Глава Крыма.