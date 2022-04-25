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В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:41 25.04.2022

Завершить строительство планируется в 2022 году.

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест. Реализация ведётся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, стоимость объекта составляет 200 млн. рублей. В настоящее время строительная готовность детсада — 45%. Площадь застройки свыше 6 тысяч кв. метров.

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

Кроме того, в Маловидном в декабре 2020 года была введена в эксплуатацию школа. Её построили всего за год в рамках нацпроекта «Образование».

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

Образовательное учреждение рассчитано на 250 мест, однако может принимать до 300 учащихся. В настоящее время в школе учится 282 ребёнка. На территории площадью 18 433 кв. метра размещены игровые зоны, зоны отдыха, зоны для занятия физкультурой, беговые дорожки и футбольное поле, — сообщили в минстрое Крыма.

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

По информации главы администрации Бахчисарайского района Людмилы Пучковой эти объекты полностью закроют потребность Ароматненского сельского поселения. Кроме того, удалось освободить места в школах Бахчисарая, где учились дети данных сел.

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест

Фото: минстрой РК.


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