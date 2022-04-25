Завершить строительство планируется в 2022 году.

В селе Маловидное Бахчисарайского района продолжается строительство детского сада на 120 мест. Реализация ведётся в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, стоимость объекта составляет 200 млн. рублей. В настоящее время строительная готовность детсада — 45%. Площадь застройки свыше 6 тысяч кв. метров.

Кроме того, в Маловидном в декабре 2020 года была введена в эксплуатацию школа. Её построили всего за год в рамках нацпроекта «Образование».

Образовательное учреждение рассчитано на 250 мест, однако может принимать до 300 учащихся. В настоящее время в школе учится 282 ребёнка. На территории площадью 18 433 кв. метра размещены игровые зоны, зоны отдыха, зоны для занятия физкультурой, беговые дорожки и футбольное поле, — сообщили в минстрое Крыма.

По информации главы администрации Бахчисарайского района Людмилы Пучковой эти объекты полностью закроют потребность Ароматненского сельского поселения. Кроме того, удалось освободить места в школах Бахчисарая, где учились дети данных сел.

Фото: минстрой РК.