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В селе Северное Черноморского района готовят к открытию обновленный фельдшерско-акушерский пункт

В селе Северное Черноморского района готовят к открытию обновленный фельдшерско-акушерский пункт

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:54 14.04.2022

В селе Северное Черноморского района готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт, в котором в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» был проведен капитальный ремонт.

Как рассказал главный врач Черноморской центральной районной больницы Егор Титов, в ходе ремонта здания произведены демонтажные и электро-монтажные работы, включая подключение щитов и слаботочных сетей. Выполнены кровельные, внутренние отделочные работы, включая ремонт пола. Полностью заменены окна и двери. Осуществлен ремонт и подключение систем водоснабжения, канализации и отопления. Установлена пожарная сигнализация и система связи. На данный момент проводятся работы по оснащению ФАПа новым медицинским оборудованием. После завершения всех мероприятий по созданию условий, необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи, медицинские работники ФАПа начнут приём пациентов в обновленном здании, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

По словам главного врача, в селе Северное проживает около 250 человек. На время работ медицинская помощь местным жителям оказывается на базе передвижного ФАПа. В свою очередь, реализация мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи для сельских жителей.

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