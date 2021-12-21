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В селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАП

В селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАП

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 19:17 21.12.2021

В селе Солнечное Феодосийского региона фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) — это модульное здание. Установлено в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

В селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАПВ селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАП

В новом пункте оборудованы кабинеты приёма взрослого и детского населения, процедурный кабинет, душевые кабины. ФАП оснащен современным медицинским оборудованием, полностью компьютеризирован, имеет систему видеонаблюдения. В здании предусмотрено автономное отопление, в помещениях установлены кондиционеры. Кроме того, имеется резервный генератор, который автоматически включается при перебоях в электроснабжении. Фельдшерско-акушерский пункт оборудован пандусом, кнопкой вызова персонала, а также санузлом с опорными поручнями – обеспечены условия доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАПВ селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАПВ селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАП

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Как рассказала и.о. главного врача ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» Татьяна Северинова, новый ФАП обеспечен всем необходимым для оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи жителям села Солнечное. Рассчитывается, что он будет обслуживать около 1000 человек. Прием в медицинском пункте будет вести фельдшер. Он будет оказывать первичную медико-санитарную помощь, как взрослому населению, так и детям, в том числе новорожденным. Кроме того, здесь можно будет сделать необходимые прививки. Планируется, что из городской поликлиники для приема местных жителей в ФАП будут приезжать узкие специалисты.

 

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В селе Солнечное Феодосийского региона завершили строительство нового ФАП

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