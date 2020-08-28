В сентябре «Херсонес Таврический» можно будет посетить и ночью, пройдя «дорогой двух тысячелетий»

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает на ночную экскурсию «Свет Херсонеса». В пресс-службе музея отмечают:

Благодаря красивой подсветке памятников архитектуры и их мультимедийному оформлению, посещение ночной экскурсии «Свет Херсонеса» сохранится навсегда в памяти, оставив яркие и незабываемые впечатления. Пройдя по Херсонесу Таврическому «дорогой двух тысячелетий», вы познакомитесь с античным городом, украшенным беломраморными колоннами на живописном морском берегу. Увидите византийский Херсон, былая роскошь которого угадывается в переливах цвета смальтовой мозаики, сохранившихся фрагментах настенной фресковой росписи, мраморных полах, отшлифованных ногами многочисленных молящихся паломников. Побывав в периболе между мощными оборонительными стенами, опытные экскурсоводы расскажут вам, почему древний полис считался непреступным. А ступив на заповедную землю, где произошло одно из самых важных событий в истории Руси – крещение князя Владимира, вы узнаете о христианской вере жителей государств далекого средневековья. Завершится экскурсия показом фильма, который будет транслироваться на стены оборонительных сооружений древнего города. Благодаря мультимедийному представлению об истории Херсонеса Таврического и Севастополя, вы увидите, как прошлое и настоящее связано неразрывными нитями.