В сентябре в Крыму — Стоматологический фестиваль RevyLIFE. Мастера «зубных дел» — на море! Учиться и отдыхать

10 сентября в Крыму стартует, пожалуй, самое яркое событие года, связанное с одной из самых сложных отраслей медицины — на Стоматологический фестиваль RevyLIFE съедутся эксперты «зубного дела» со всей России.

Организаторы подчёркивают: да — это форум деловой, но формат его абсолютно новый. Категорическое «нет» сказано скучным аудиториям, многочасовым лекциям и заумным заседаниям… Вместе этого — 2,5 гектара песчаных пляжей, волны Чёрного моря, разнообразные активности, неформальное общение, спортивные локации, детская анимация, центр водных видов спорта, единение с природой. И результат — качественная эмоциональная перезагрузка.

Как так??? Секрет в том, что фестиваль состоится в уникальном чудо-месте Крымского полуострова: на территории мыса Тарханкут (посёлок Оленёвка) в парке «Extreme Крым».

А как же тот факт, спросят умники, что стоматологи — люди серьёзные, и их «хлебом не корми», но дай подпитаться новыми знаниями?

И это утверждение найдёт подтверждение на фестивале! На протяжении всех трёх дней события (с 10 по 12 августа) его участники будут в эпицентре «мозгового штурма». Скучать не дадут и добавят в «копилку знаний» тонну полезной информации по самым актуальным темам «гуру» современной российской стоматологи. А именно:

Что ещё нужно знать о Стоматологическом фестивале RevyLIFE?

Да то, что самое время стать его участником! Чтобы потом делится впечатлениями с места события, а не сожалеть о бесцельно прожитом сентябре. Пакетов для участия, кстати, несколько: выбирайте ЗДЕСЬ и присоединяйтесь к когорте счастливчиков уже заявившихся на единственное в своём роде мероприятие. Уж поверьте, весело будет однозначно!

И, разумеется, с профессиональной практической точки зрения максимально полезно, потому как, говорят организаторы, Стоматологический фестиваль RevyLIFE это:

Три дня, которые могут изменить ваше представление о карьере, развитии и ценностях современной цивилизации.

Три дня погружения в глубины профессионального мастерства.

Три дня наедине с ласковым крымским морем, бархатным теплом южного солнца и бездонным океаном звездного неба.