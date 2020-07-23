В Севастополь на отдых после 1 октября? Часть затрат на поездку возместят

При оплате туров в Севастополь с 1 октября россияне получат компенсацию на возмещение части затрат.

На прошлой неделе Правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе Правительства РФ.

При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит 5 тысяч рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей. Возврат 15 тысяч рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей и больше. Обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».

Мы приглашаем россиян посетить наш легендарный город. Севастополь прекрасен в любое время года. Всегда есть, что посмотреть и где отдохнуть. У нас развит целый спектр туристических направлений. Можно как погрузиться в героическое прошлое, так и насладиться великолепной кухней и прекрасным вином. У нас можно увидеть где зародилось православие в нашей стране. Любителям активного вида отдыха мы можем предложить пройти по «Большой севастопольской тропе». Это только небольшая часть того, что вас ждет у нас!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора города Марию Литовко.