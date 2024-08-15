Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополь прибыл основатель первого в России ультратиатлона «Импульс» Ярослав Святославский
актуально в республике
В Севастополь прибыл основатель первого в России ультратиатлона «Импульс» Ярослав Святославский

В Севастополь прибыл основатель первого в России ультратиатлона «Импульс» Ярослав Святославский

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:10 15.08.2024

Основатель проекта первого в России ультратриатлона «Импульс», спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призёр Кубка Мира по велоспорту Ярослав Святославский прибыл в Севастополь, на территорию «Нового Херсонеса». Маршрут ультратриатлона спортсмена стартовал в Сочи и включил в себя велоэтап, водный этап и беговой этап.

Для нас большая честь сегодня быть причастными к этому мероприятию, встречать Ярослава на территории Города-Героя, на легендарной севастопольской земле, земле Древнего Херсонеса. Здесь Ярослава встретили и представители «Инваспорта», и представители смежных с триатлоном видов спорта. Знаете, люди, которые ограничены в физических возможностях, но преодолевают порог уныния, занимаются спортом, работают над собой – они настолько отдают окружающим свою энергию, настолько заряжают на подвиги тех, кто ещё не замотивирован, что переоценить это очень сложно. Мы очень признательны, что мы попали в маршрут – надеюсь, что сегодня от общения наши севастопольские спортсмены, наши представители «Инваспорта» зарядятся дополнительной энергией для будущих новых побед и достижений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Севастополя Сергея Резниченко.

В Севастополь прибыл основатель первого в России ультратиатлона "Импульс" Ярослав Святославский В Севастополь прибыл основатель первого в России ультратиатлона "Импульс" Ярослав Святославский

В 2009 году Ярослав получил травму позвоночника с повреждением спинного мозга, сорвавшись с 12-метровой высоты, но вернулся в спорт и стал не только спортсменом высших достижений, но и востребованным мотивационным спикером среди паралимпийцев в России и СНГ.

Путь был сложным, но я приехал с отличным настроением, бодрый. Дорога была отличная, «Таврида» – шикарная трасса, быстрая, скоростная. Были, конечно, подъёмы и спуски, но я справился, и сейчас я здесь, в Херсонесе. Свой ультратриатлон я приурочил к своей мечте – снова начать ходить. Я прохожу его в поддержку исследований травм спинного мозга, я бы хотел создать свой собственный фонд в поддержку исследования этих травм и нейротехнологий, который будет поддерживать научно-исследовательские лаборатории, которые занимаются этой проблематикой. Я очень надеюсь, что в ближайшие десять лет благодаря фонду и финансированию исследований, я и другие ребята снова сможем начать ходить, – подчеркивает Ярослав Святославский.

Я хотел бы выразить слова благодарности Ярославу – очень важно, когда ты там, ощущать поддержку в том, что мы делаем правильное дело. То, что он своим примером показывает, что такие травмы – это не приговор, что жизнь продолжается – это тоже очень важно для парней, которые остались с увечьями. Спасибо Ярославу за то, что он делает, – говорит участник спецоперации, доброволец Николай Маслаков.

Заключительный, финишный этап, будет завтра – спортсмен отправится с площади Нахимова и финиширует в курортном комплексе «Мрия».

Узнайте больше:  В севастопольском детском технопарке «Кванториум» проходит летняя смена

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.