В Севастополе 10 и 12 июля отпразднуют День рыбака

Департамент сельского хозяйства приглашает севастопольцев и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику — Дню рыбака, которые в Севастополе пройдут 10 и 12 июля.

10 июля в 14.00 в большом зале Дворца культуры рыбаков по адресу: ул. П. Корчагина, 1 состоится торжественное собрание, в ходе которого лучшим работникам рыбодобывающего комплекса региона вручат награды.

12 июля в Студенческом сквере по ул. Парковой пройдут народные гуляния, посвященные Дню рыбака. В программе праздника: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи.

Завершит торжества праздничный фейерверк. Время проведения мероприятий — с 19:00 до 22:00, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.