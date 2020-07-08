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В Севастополе 10 и 12 июля отпразднуют День рыбака
иллюстрация: thechinasourcingexperts.com

В Севастополе 10 и 12 июля отпразднуют День рыбака

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 08.07.2020

Департамент сельского хозяйства приглашает севастопольцев и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику — Дню рыбака, которые в Севастополе пройдут 10 и 12 июля.

  • 10 июля в 14.00 в большом зале Дворца культуры рыбаков по адресу: ул. П. Корчагина, 1 состоится торжественное собрание, в ходе которого лучшим работникам рыбодобывающего комплекса региона вручат награды.
  • 12 июля в Студенческом сквере по ул. Парковой пройдут народные гуляния, посвященные Дню рыбака. В программе праздника: гала-концерт творческих коллективов города, традиционное поздравление от Нептуна, приготовление рыбацкой ухи.

Завершит торжества праздничный фейерверк. Время проведения мероприятий — с 19:00 до 22:00, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе 10 и 12 июля отпразднуют День рыбака

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