В Севастополе 290 компаний и 495 индивидуальных предпринимателей уже получили ключи электронной подписи ФНС

Как получить квалифицированный сертификат в Удостоверяющем центре ФНС России в Севастополе?

Прежде всего, необходимо приобрести USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. Далее с документом, удостоверяющим личность, и страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) необходимо обратиться в точки выдачи квалифицированной электронной подписи Удостоверяющего центра ФНС России в Севастополе по следующим адресам: ул. Героев Севастополя, 74; ул. Пролетарская, 24; ул. Кулакова, 37. Операторы Удостоверяющего центра ФНС России проведут идентификацию личности, сформируют заявку, выпустят сертификат и запишут на предоставленный носитель ключ электронной подписи и выпущенный сертификат к нему, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Напоминаем, что получить квалифицированный сертификат в Удостоверяющем центре ФНС России также можно через Личный кабинет налогоплательщика — физического лица, заполнив заявление. После заполнения электронной формы заявителю будет предложено выбрать удобное место и время для визита, чтобы подтвердить личность и получить на руки электронную подпись. Получить услугу можно только при личном посещении территориального органа ФНС России руководителем юридического лица (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальным предпринимателем или нотариусом.

Завершающим действием будет являться загрузка необходимого программного обеспечения (КриптоПро CSP и другое нужное программное обеспечение для работы с носителем ключевой информации (токеном) и установка сертификата на свое рабочее место.

Источник: УФНС России по г. Севастополю