В Севастополе аферист похитил с банковского счёта пенсионерки 250 тысяч рублей. И как он это сделал?

Предварительно установлено, что ранее судимый за нелегальное предпринимательство и незаконное лишение свободы человека 23-летний житель Симферополя приехал в Севастополь в поисках заработка. Случайным образом он вызывал через домофон жильцов многоэтажных домов и предлагал услуги, связанные с обслуживанием электросети. Особое внимание обращал на абонентов пожилого возраста. Именно таким образом он оказался в квартире потерпевшей.

Он предложил пенсионерке заменить три розетки и три электрических распределителя. За свои услуги специалист запросил 45 тысяч рублей. Когда женщина сказала, что не располагает наличностью, он предложил расплатиться с помощью сервиса быстрых платежей.

Хозяйка жилища согласилась, но отметила, что не умеет пользоваться установленным на её смартфоне интернет-банкингом. Отзывчивый молодой человек предложил свою помощь и, получив от клиентки логин и пароль к банковскому приложению, зашёл в её онлайн-кабинет и перечислил себе нужную сумму. Кроме этого, он запомнил, что на банковском счёте пенсионерки оставалось ещё не менее 250 тысяч рублей.

Спустя несколько дней электрик вновь пришёл к пожилой крымчанке и опять предложил свои услуги. Однако женщина отказалась, сославшись на то, что у неё именины. Тем не менее радушная хозяйка пригласила гостя в квартиру. Воспользовавшись её доверчивостью, злоумышленник с помощью ранее полученных логина и пароля решил войти в личный банковский кабинет пенсионерки со своего телефона. Чтобы осуществить это, он, улучив момент, посмотрел смс-код, который пришёл на смартфон бабушки, ввёл его на своём устройстве и получил доступ к сбережениям пожилой гражданки.

Убедившись, что контроль над банковским счётом получен, молодой человек уехал и в течение последующих трёх недель 18 раз заходил в личный кабинет жительницы Севастополя, чтобы убедиться в наличии денег.

Затем он приобрёл в теневом сегменте сети Интернет «серые» номера мобильных телефонов и дропперскую банковскую карту. После этого он перевёл на свои карты с банковского счёта женщины двумя транзакциями 200 и 50 тысяч рублей, заплатив при этом комиссию 70 тысяч рублей. Снять наличность он попросил случайных прохожих за вознаграждение 5 тысяч рублей.

О краже сбережений потерпевшая узнала от позвонивших сотрудников банка, которые поинтересовались, осуществляла ли она денежные переводы на общую сумму 250 тысяч рублей. Услышав отрицательный ответ, банковские работники убедили женщину обратиться в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали подозреваемого.

В отношении него следователем следственного отдела ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю