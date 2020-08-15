В Севастополе анонсируют турниры по киберспорту «Кубок губернатора Севастополя» и «Кубок трёх столиц»

«Кубок губернатора Севастополя» будет включать в себя три соревновательных этапа по наиболее популярным дисциплинам в компьютерном спорте: «Dota 2» (игра в жанре MOBA, многопользовательская боевая арена), «Word of Tanks» (боевая арена с элементами технического симулятора), «Counter-Strike: Global Offensive» (тактический шутер от первого лица).

Участие бесплатное. Чемпионы турнира получат главный трофей — «Кубок губернатора Севастополя». Для зрителей предусмотрены конкурсы и призы во время трансляции. Особенностью турнира станет специально созданная спортивная студия аналитики: комментировать интернет-трансляции игр и обсуждать киберспорт будут приглашенные гости — лидеры мнений из разных сфер (профессиональные спортсмены, общественные деятели и другие), — отмечают организаторы.

РАСПИСАНИЕ:

16 августа 10:00 — «Dota 2»

23 августа 10:00 — «Word of Tanks»

30 августа 10:00 — «Counter-Strike: Global Offensive»

6 сентября 10:00 — торжественное награждение призёров Турнира.

МЕСТО: Все игры и торжественное награждение примет киберспортивная арена Cyberset (пр-т Ген. Острякова 13-А).

Команды-победители в своих дисциплинах получат возможность посоревноваться с лучшими командами Москвы и Санкт-Петербурга в матчевых онлайн-встречах за «Кубок трёх столиц», а также ценные призы и подарки.

Мы уверены в том, что киберспорт — самая актуальная тема на сегодня, особенно среди молодёжи, в том числе Севастополя. Поэтому в прошлом году мы провели турнир среди городов Южного федерального округа, финал которого состоялся в севастопольском Доме офицеров флота. А в этом — решили пойти дальше, и провести «Кубок губернатора» и сразу же «Кубок трёх столиц», благодаря сотрудничеству с Федерацией киберспорта Москвы, — заявил вице-президент Федерации компьютерного спорта Севастополя Михаил Царенко.

Идея «Кубка трёх столиц» принадлежит севастопольской Федерации компьютерного спорта. Турнир объединит киберспортсменов легендарных городов, тесно связанных между собой: Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

Киберспорт обладает дополнительным преимуществом: возможностью проводить встречи спортсменов дистанционно, из разных городов или континентов, без необходимости дальних перелётов. Это позволяет не останавливать развитие даже в условиях глобальных ограничений, — отметил президент Федерации компьютерного спорта Севастополя Евгений Ерёменко.

Игры и их трансляции запланированы на 25, 26, 27 сентября.

иллюстрация: ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя «