В Севастополе анонсируют ежегодный Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2024»

11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции, а также формированию позитивного общественного мнения об их деятельности.

За звание самого «Народного участкового-2024» будут бороться сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет, не имеющие действующих дисциплинарных взысканий.

Конкурс «Народный участковый – 2024» будет проходить в три этапа.

Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой житель города-героя сможет выбрать сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Онлайн-голосование первого этапа конкурса пройдет с 11 по 20 сентября. На сайте УМВД России по г. Севастополю будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом сотруднике полиции, претендующем на звание «Народный участковый». Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Второй тур голосования пройдет на сайте УМВД России по г. Севастополю с 7 по 16 октября между кандидатами, прошедшими первый этап конкурса.

Победитель второго этапа конкурса будет представлять Севастополь на заключительном Всероссийском этапе, который состоится в ноябре текущего года.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю