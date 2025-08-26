В Севастополе анонсируют фестиваль ITPARK FEST 2025

10-11 октября в Севастополе пройдет седьмой ежегодный фестиваль ITPARK FEST 2025, организатором которого выступает технопарк «ИТ ПАРК РУС». Мероприятие соберет в одном месте разработчиков ИТ-решений, резидентов технопарка, бизнес-сообщество, стартапы и студентов.

Главная тема фестиваля — экспорт и дистрибуция российских ИТ-продуктов. Организаторы подчеркивают: стратегия импортозамещения помогла рынку выстоять, но не может быть конечной целью. Дальнейший рост возможен только через выход на внешние рынки. В первую очередь речь идет о странах СНГ и БРИКС, где спрос на цифровые решения из России стабильно растет. В поддержку главной темы корпорация ITG представит на фестивале концепцию русского глобального ИТ и поделится опытом запуска собственных продуктов за рубежом.

Кроме этого, участники фестиваля обсудят венчурное финансирование и сделки M&A, продуктовую трансформацию, импортозамещение, облачные технологии, GameDev, кибербезопасность и искусственный интеллект.

Фестиваль традиционно пройдет на четырех площадках: основной лекторий под открытым небом, бизнес-трек, зона стартапов и спецтрек «Виноделие Севастополя».

10 октября, помимо основной программы, участники фестиваля смогут посетить интерактивные площадки партнеров. Компании корпорации ITG представят робот-андроид. Разработчики расширили его функционал, чтобы адроид перестал быть просто игрушкой и стал полноценными рабочим устройством для промышленности, охраны и мониторинга. Также на фестивале будут представлены дроны-официанты и роботизированные собаки, показывающие возможности современных сервисных и развлекательных технологий.

