В Севастополе анонсируют фестиваль православной и патриотической песни, поэзии и прозы «В кругу друзей». Когда?

Фестиваль православной и патриотической песни, поэзии и прозы «В кругу друзей» проводится Центральным благочинием г.Севастополя по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона один раз в год с участием писателей, членов Севастопольского регионального отделения Союза писателей России, при поддержке командования Черноморского флота.
Фестиваль приурочен ко Дню рождения святителя Николая Чудотворца, который празднуется 11 августа.
В 2025 году, объявленном президентом России В.Путиным Годом защитника Отечества, фестиваль проходит с 9 по 11 августа на тему: «Православие, Родина и ее защитники».
Православная, патриотическая тема включает в себя темы духовности, Родины, спецоперации на Украине, а также: любви, природы, философские размышления о жизни, людях, вере, семье, истории России и христианства, песни о святых покровителях семьи, народные песни.
Цели фестиваля:
— поддержка защитников Отечества и членов их семей;
— обмен, радость творчества;
— создание мотивации христианской и патриотической темы в произведениях поэтов и композиторов;
— объединение творческих людей и коллективов, военнослужащих и членов их семей общей православной и патриотической идеей и традиционными в России ценностями;
— содействие духовному просвещению, воспитанию патриотизма, сохранению традиционных семейных ценностей, выявлению новых талантливых авторов песен, поэтов, исполнителей;
— предоставление авторам и исполнителям возможность выступления перед аудиторией фестиваля.
Место проведения:
— Морская библиотека им. Адмирала М.П. Лазарева (пр.Нахимова,7)
— Дом офицеров Черноморского флота (пр.Ленина, 9)
Номинации:
1. Авторы и исполнители православных песен
2. Солисты – исполнение православных и патриотических песен других авторов
3. Коллективы, ансамбли, церковные хоры.
4. Поэзия.
5. Проза.
6. Чтецы (исполнение стихотворений, эссе, рассказов других авторов)
7. Театральная постановка.
Условия для участия в фестивале
Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку (см ниже) и прислать ее по электронной почте politrifon@gmail.com
К письму с заявкой необходимо прикрепить тексты стихотворений и произведений (для поэтов и прозаиков), звуко- или видеозапись произведений в любом формате, фото участника или коллектива (если нет видеозаписи).
Заявки принимаются до 31 июля 2025 года. Участники, прошедшие отбор, будут приглашены для выступления на конкурсные фестивальные концерты.
источник: пресс-служба Севастопольского благочиния
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