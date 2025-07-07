В Севастополе анонсируют фестиваль православной и патриотической песни, поэзии и прозы «В кругу друзей». Когда?

— поддержка защитников Отечества и членов их семей;

— обмен, радость творчества;

— создание мотивации христианской и патриотической темы в произведениях поэтов и композиторов;

— объединение творческих людей и коллективов, военнослужащих и членов их семей общей православной и патриотической идеей и традиционными в России ценностями;

— содействие духовному просвещению, воспитанию патриотизма, сохранению традиционных семейных ценностей, выявлению новых талантливых авторов песен, поэтов, исполнителей;

— предоставление авторам и исполнителям возможность выступления перед аудиторией фестиваля.

Место проведения:

— Морская библиотека им. Адмирала М.П. Лазарева (пр.Нахимова,7)

— Дом офицеров Черноморского флота (пр.Ленина, 9)

Номинации:

1. Авторы и исполнители православных песен

2. Солисты – исполнение православных и патриотических песен других авторов

3. Коллективы, ансамбли, церковные хоры.

4. Поэзия.

5. Проза.

6. Чтецы (исполнение стихотворений, эссе, рассказов других авторов)

7. Театральная постановка.

Условия для участия в фестивале



Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку (см ниже) и прислать ее по электронной почте politrifon@gmail.com

К письму с заявкой необходимо прикрепить тексты стихотворений и произведений (для поэтов и прозаиков), звуко- или видеозапись произведений в любом формате, фото участника или коллектива (если нет видеозаписи).

Заявки принимаются до 31 июля 2025 года. Участники, прошедшие отбор, будут приглашены для выступления на конкурсные фестивальные концерты.

источник: пресс-служба Севастопольского благочиния