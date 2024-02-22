В Севастополе анонсируют спортивный праздник для всей семьи, посвящённый 10-летию Русской весны

С 24 февраля по 16 марта в Севастополе будет проходить спортивный праздник для всей семьи «10 лет VМЕСТЕ». Мероприятие состоится в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который будет посвящён 10-летней годовщине возвращения Севастополя в состав России и 10-летию развития комплекса ГТО.

Первое мероприятие состоится 24 февраля в 12:00 по адресу улица Тараса Шевченко, 62. В программе будут весёлые старты, мастер-классы и выступления коллективов.

1 марта в 14:30 спортивный праздник для всей семьи можно будет посетить в ФОКе в селе Верхнесадовом по адресу улица Севастопольская, 53а.

2 марта в 12:00 такой праздник пройдёт в спортивной школе олимпийского резерва № 8 по адресу улица Аллы Оношко, 48а.

5 марта в 14:30 семьи смогут поучаствовать в спортивном мероприятии в ФОКе в Каче на улице Покрышкина, 9.

14 марта в 14:30 спортивный праздник состоится в селе Орлином в школе № 47 по адресу улица Солнечная, 11.

15 марта в 14:30 и 16 марта в 12:00 спортивные мероприятия для всей семьи пройдут в ФОКе в Инкермане по адресу Симферопольское шоссе, 22/г и на стадионе «Горняк» в Балаклаве на улице Новикова, 20б соответственно.

Принять участие в спортивном празднике можно бесплатно, регистрация на мероприятия проходит за полчаса до начала непосредственно на месте.

Кроме того, в рамках спортивных мероприятий можно поучаствовать всей семьёй в комбинированной эстафете и сдать нормы ГТО. Для этого необходимо заполнить заявку по ссылке и направить её по адресу электронной gtosevsport6@mail.ru не позже, чем за два часа до начала мероприятия.

По вопросам комбинированной эстафеты можно обращаться по номеру +7 (978) 061-40-52.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя