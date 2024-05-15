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В Севастополе анонсируют турнир по пляжному регби «Золотой песок»
фото: ВКонтакте, Севастопольская городская федерация регби

В Севастополе анонсируют турнир по пляжному регби «Золотой песок»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:06 15.05.2024

25 мая в Севастополе на стадионе летних видов спорта в парке Победы пройдет турнир по пляжному регби «Золотой песок».

Как сообщает Севастопольская городская федерация регби, в соревнованиях примут участие шесть команд из Крыма и Севастополя. В турнире коллективов юношей до 17 лет сразятся воспитанники спортшкол № 2 (Феодосия) и № 5 (Севастополь), а также РК «Авангард» (Ялта).

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В соревнованиях команд юношей 17 лет и старше за главный приз поспорят два состава сборной Крыма и представители спортшколы № 5 (Севастополь).

источник: «Крымский спорт»

 

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