В Севастополе анонсируют турнир по пляжному регби «Золотой песок»

25 мая в Севастополе на стадионе летних видов спорта в парке Победы пройдет турнир по пляжному регби «Золотой песок».

Как сообщает Севастопольская городская федерация регби, в соревнованиях примут участие шесть команд из Крыма и Севастополя. В турнире коллективов юношей до 17 лет сразятся воспитанники спортшкол № 2 (Феодосия) и № 5 (Севастополь), а также РК «Авангард» (Ялта).

В соревнованиях команд юношей 17 лет и старше за главный приз поспорят два состава сборной Крыма и представители спортшколы № 5 (Севастополь).

источник: «Крымский спорт»