В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025»

14 июня в Севастополе на базе ФГБУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» ЮВО» Минобороны России (Аэродромный переулок, 26) пройдет Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025». Старт – в 15.00. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая).

Седьмой год подряд «Евразийские игры» собирают настоящих героев силового спорта, которые готовы продемонстрировать предел человеческих возможностей в области силы и духа. Этот фестиваль стал не просто мероприятием, а знаковым событием для сильнейших атлетов России.

В программе «Евразийских игр-2025» – эстафета-1 (подъем гантели 80 кг – 1 раз, подъем снаряда «ось Аполлона» 130 кг – 1 раз, подъем гантели 100 кг – 1 раз, взятие каменного шара 120 кг на плечо – 1 раз), эстафета-2 (перенос коромысла весом 360 кг на 20 м + перенос «колодца» весом 320 кг на 20 м), тяга автомобиля на подставке на количество раз, подъем богатырского бревна (лог-лифт) 130 кг на количество раз и метание пушечного ядра 16 кг на дальность («Артиллерист»).

Также в рамках фестиваля пройдут турниры по единоборству «Крымский стиль» (Севастополь – Симферополь) и армейскому рукопашному бою от СВПК АРБ «Доблесть», плюс показательные выступления.

Всероссийский фестиваль посвящен Дню России и Дню рождения города-героя Севастополя. Проводится при поддержке правительства Севастополя, а также Фонда Президентских грантов. Организатор – международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» совместно с Федерацией стронгмена России.

источник: «Крымский спорт»

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