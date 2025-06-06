Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025»
Новости Республики
В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры-2025"
фото: ВКонтакте, Общероссийское спортивно-патриотическое движение "Сильнейшая нация мира"

В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:37 06.06.2025

14 июня в Севастополе на базе ФГБУ «Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» ЮВО» Минобороны России (Аэродромный переулок, 26) пройдет Всероссийский фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры-2025». Старт – в 15.00. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в пресс-службе международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» (Анна Высоцкая).

Седьмой год подряд «Евразийские игры» собирают настоящих героев силового спорта, которые готовы продемонстрировать предел человеческих возможностей в области силы и духа. Этот фестиваль стал не просто мероприятием, а знаковым событием для сильнейших атлетов России.

В программе «Евразийских игр-2025» – эстафета-1 (подъем гантели 80 кг – 1 раз, подъем снаряда «ось Аполлона» 130 кг – 1 раз, подъем гантели 100 кг – 1 раз, взятие каменного шара 120 кг на плечо – 1 раз), эстафета-2 (перенос коромысла весом 360 кг на 20 м + перенос «колодца» весом 320 кг на 20 м), тяга автомобиля на подставке на количество раз, подъем богатырского бревна (лог-лифт) 130 кг на количество раз и метание пушечного ядра 16 кг на дальность («Артиллерист»).

Узнайте больше:  Борец-классик Никита Евтухов из Симферополя – серебряный призер Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге

Также в рамках фестиваля пройдут турниры по единоборству «Крымский стиль» (Севастополь – Симферополь) и армейскому рукопашному бою от СВПК АРБ «Доблесть», плюс показательные выступления.

Всероссийский фестиваль посвящен Дню России и Дню рождения города-героя Севастополя. Проводится при поддержке правительства Севастополя, а также Фонда Президентских грантов. Организатор – международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» совместно с Федерацией стронгмена России.

источник: «Крымский спорт»

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: спорт в Крыму

спорт в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.