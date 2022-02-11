В Севастополе архитектурно-художественный совет будет рассматривать проекты строительства и реконструкции объектов

В Севастополе меняются условия предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории города. Постановление принято Правительством в целях приведения норм в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для уточнения процедуры предоставления решений. Новая редакция Градостроительного кодекса предусматривает возможность согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства только на территории городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, согласно документу, срок предоставления решения не может превышать 20 рабочих дней.

Сейчас в положении срок составляет 30 и 45 дней, поэтому его необходимо уменьшить, чтобы соблюсти требования Градостроительного кодекса. Также сначала необходимо будет получить положительное решение архитектурно-художественного совета, а затем обратиться за получением согласования как государственной услуги, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова.

Также в положении представлен перечень объектов, проекты которых должны в обязательном порядке рассматриваться советом. Среди них:

общественные пространства;

многоквартирные дома;

объекты капитального строительства площадью более 500 квадратных метров или выше трех этажей;

элементы благоустройства, расположенные в границах территории исторического поселения;

объекты капитального строительства, расположенные в границах защитных зон объектов культурного наследия;

художественное оформление зданий – к примеру, граффити или монументально-декоративная роспись;

элементы праздничного оформления города.

Согласно принципам архитектуры, эти типы объектов формируют архитектурный силуэт города и оказывают влияние на восприятие городской среды в целом.