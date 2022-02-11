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В Севастополе архитектурно-художественный совет будет рассматривать проекты строительства и реконструкции объектов
фото: analogicus (pixabay.com)

В Севастополе архитектурно-художественный совет будет рассматривать проекты строительства и реконструкции объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:14 11.02.2022

В Севастополе меняются условия предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории города. Постановление принято Правительством в целях приведения норм в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для уточнения процедуры предоставления решений.  Новая редакция Градостроительного кодекса предусматривает возможность согласования архитектурно-градостроительного облика строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства только на территории городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, согласно документу, срок предоставления решения не может превышать 20 рабочих дней.

Сейчас в положении срок составляет 30 и 45 дней, поэтому его необходимо уменьшить, чтобы соблюсти требования Градостроительного кодекса. Также сначала необходимо будет получить положительное решение архитектурно-художественного совета, а затем обратиться за получением согласования как государственной услуги, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова.  

Также в положении представлен перечень объектов, проекты которых должны в обязательном порядке рассматриваться советом. Среди них:

  • общественные пространства;
  • многоквартирные дома;
  • объекты капитального строительства площадью более 500 квадратных метров или выше трех этажей;
  • элементы благоустройства, расположенные в границах территории исторического поселения;
  • объекты капитального строительства, расположенные в границах защитных зон объектов культурного наследия;
  • художественное оформление зданий – к примеру, граффити или монументально-декоративная роспись;
  • элементы праздничного оформления города.
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Согласно принципам архитектуры, эти типы объектов формируют архитектурный силуэт города и оказывают влияние на восприятие городской среды в целом.


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