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В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:07 10.05.2024

Накануне празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции, специалисты Центра по профилактике детского дорожного травматизма и отряд ЮИД № 24 поддержали Всероссийскую ежегодную акцию «Георгиевская ленточка».

В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

В рамках патриотической акции, прошедшей на площади Ушакова, юные инспекторы движения и дорожные полицейские поздравляли прохожих и пассажиров общественного транспорта. В преддверии праздника школьники подготовили своими руками символические открытки. С каждой открыткой, сделанной искренне и с любовью, ребята передали символ Дня Победы — Георгиевские ленточки, как знак своего уважения к истории, к ветеранам, к памяти павшим на полях сражений, а также благодарности тем, кто победил в Великой Отечественной войне, — рассказали в УМВД По г. Севастополю.

В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Юные инспекторы дорожного движения также вручили информационные листовки и напомнили автолюбителям и пешеходам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и перевозки детей только с использованием специальных удерживающих устройств.

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В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

Такие мероприятия не только помогают сохранить и передать память о подвиге поколениям, они также способствуют воспитанию уважения к истории своей страны и к тем, кто защищал ее в трудные времена. Молодежь, принимая участие в подобных инициативах, обретает новый уровень понимания и уважения к важности истории и патриотизма.

В Севастополе автоинспекторы и их юные помощники приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»

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