В Севастополе автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную сразу к двум праздникам

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили жителей и гостей города с праздниками – с Днем России и предстоящим Днем города-героя Севастополя.

В эти праздничные дни правоохранители решили напомнить горожанам и гостям города о важности единства, гражданской ответственности и любви к своей Родине. Вместо привычных проверок документов водители слышали от полицейских теплые слова поздравлений и призывы соблюдать ПДД, проявлять взаимную вежливость и заботу о безопасности при участии в дорожном движении.

Во время патриотического рейда автоинспекторы вручили автолюбителям миниатюрные флаги России и напомнили им о символике российского триколора: белый означает чистоту и благородство, синий — честность и верность, а красный – отвагу, мужество.

Государственный флаг России олицетворяет силу, единство и мир. Это знамя общей богатой истории, подвигов и побед наших предков, объединяющее всех россиян. Сегодня мы поздравляем всех с наступающими праздниками — Днем России и Днем города-героя Севастополя. Желаем всем безаварийных дорог, радостных событий в пути и благополучия в семьях, — отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Водители с воодушевлением реагировали на необычный жест: многие улыбались в ответ, благодарили дорожных полицейских за внимание и делились радостными эмоциями. По словам автомобилистов, такой подход не только поднимает настроение, но и создает атмосферу доверия и взаимопонимания между участниками дорожного движения и сотрудниками полиции.

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

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