Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе благоустроят 12 парков

crimeapress_news

В Севастополе благоустроят 12 парков
Фото: sev.gov.ru

В Севастополе благоустроят 12 парков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:20 14.12.2020

К концу года в Севастополе будут благоустроены более 70 придомовых территорий и 12 парков. Об этом сообщил ИО директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Мы завершаем программу благоустройства на 2020 год. В этом году был запланирован ремонт 74 придомовых территорий: по 55 объектам работы уже завершены, по 14 идет приёмка работ.  Семь общественных пространств также в завершающей стадии – это сквер в Инкермане, сквер Севастопольских курсантов, 60-лет Октябрьской Революции, сквер на ул. Музыки и другие. Также к новогодним праздникам мы завершим благоустройство Детского парка в центре города. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году было запланировано благоустройство еще пяти общественных пространств, в настоящий момент работы в завершающей стадии. Также завершаются ремонтные работы подпорных стен, лестниц и комплексное благоустройство пешеходной сети, – рассказал Евгений Горлов.

В 2021 году запланировано благоустройство 25 общественных пространств, 54 участков пешеходной сети и 20 подпорных стен.

В Севастополе благоустроят 12 парков

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.