В Севастополе более 3 тысяч родителей получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В Севастополе пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет ежемесячно получают 3 270 работающих родителей. С начала 2024 года на обеспечение этих целей Отделение СФР по Севастополю направило 221,8 миллионов рублей.

Как правило, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет оформляют мамы малышей. Однако и другие официально трудоустроенные родственники (папы, бабушки, дедушки, опекуны), которые будут осуществлять уход за малышом, тоже могут оформить данное пособие. Для этого по месту работы нужно написать заявление на предоставление отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет и представить реквизиты для перечисления пособия.

Пособие назначается в размере 40% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребёнком, но не ниже установленного законодательством минимального размера. С 1 февраля 2024 года он составляет 9 227 рублей. При этом максимальный размер пособия в этом году равен 49 123 рублям.

Первую выплату региональное Отделение СФР перечисляет в течение 10 рабочих дней после получения необходимых сведений для назначения пособия от работодателя. В дальнейшем денежные средства перечисляются ежемесячно в единую дату 8-го числа текущего месяца за предыдущий. Пособие на карту “МИР” поступает в тот же день, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда России по Севастополю Елену Гайворонскую.

С этого года родителям предоставлена возможность вернуться на полный рабочий день, прервав отпуск по уходу за ребенком, при этом они будут продолжать получать пособие до достижения ребенком полутора лет. Также право на пособие сохраняется для тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком устроится на работу к другому работодателю, при выходе на работу на неполный день, на работу на дому или дистанционно.

По вопросам назначения пособий жители города могут обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Севастополю по телефону: 8-800-100-00-01, работодатели — по телефону 8(8692) 53-96-90. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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