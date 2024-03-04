В Севастополе более 3 тысяч родителей получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет

В прошлом году Отделение СФР по Севастополю назначило 3 900 родителям ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. На обеспечение этих целей региональное Отделение направило более 355 миллионов рублей.

Согласно законодательству, оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие работающие родственники малыша, которые фактически осуществляют за ним уход. С 1 января 2024 года у севастопольских родителей появилась возможность досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день, не теряя при этом права на получение выплаты, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка работника за два календарных года, но не ниже минимального размера данного пособия. С 1 февраля 2024 года для работающих родителей он составляет 9 227 рублей, максимальный — 49 123 рубля.

ОСФР по Севастополю назначает пособие в максимально сжатые сроки и производит первую выплату в десятидневный срок после получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем Отделение перечисляет пособие в единый расчетный день — 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается.

Важно! Этот вид господдержки можно получать одновременно с единым пособием и выплатой из маткапитала до 3 лет на одного и того же ребенка.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Севастополю, позвонив по телефону: 8-800-1-00000-1 (звонок бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю