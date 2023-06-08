В Севастополе более 80 человек уже обратились за помощью в фонд «Защитники Отечества»

За неделю работы севастопольский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» принял 84 обращения. Большинство из них поступило в окна первичного приема, расположенные по адресу ул. Карантинная, 45. Также регистрировались звонки на горячую линию и сообщения в соцсетях. Об этом сообщили в городском правительстве.

Чаще всего обратившимся необходима помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, оформлении земельного участка и положенных льгот. Также интересны вопросы трудоустройства и оформления инвалидности.

В филиале фонда «Защитники Отечества» развернуты кабинет оказания психологической помощи, пункт консультирования и проката технических средств реабилитации, кабинет Центра занятости. Ветеранов консультируют юристы, медики, реабилитологи, специалисты медико-социальной экспертизы и профильных органов власти. Социальные координаторы помогают ветеранам подготовить документы для получения мер поддержки, ведут персональную работу с ветеранами и их семьями, — сообщил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

За социальными координаторами уже закреплены 38 ветеранов спецоперации и членов семей погибших участников СВО. Они могут связаться со специалистами в любое время – получить консультацию или моральную поддержку.

За то недолгое время, что наш филиал работает, удалось проконсультировать десятки людей. Кто-то закрыл свои вопросы уже после первичного приема и консультации соцкоординатора. Кому-то мы помогаем получить статус ветерана боевых действий, чтобы затем оформить все полагающиеся меры соцподдержки. Процесс идет, мы налаживаем коммуникацию со всеми городскими ведомствами и общественными организациями, чтобы помогать нашим подопечным максимально быстро и эффективно, — отметила руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елена Анисимова.

Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» по Севастополю располагается по адресу ул. Карантинная, 45. Работает в будни с 9:00 до 18:00. Также для получения информации можно обратиться на круглосуточную горячую линию +7 (8692) 55-92-88.

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