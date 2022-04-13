В Севастополе бомж нашел на улице банковскую карточку пенсионера и… отправился на шопинг

«Подарок небес» обернется судом и колонией.

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. Дело было так: вечером 78-летний мужчина потерял на улице барсетку с документами и банковской картой. Сумочку пенсионера обнаружил случайный прохожий – 50-летний гражданин без определённого места жительства. Решив, что это «подарок небес», он воспользовался чужой картой «по полной» — оплатил около 20 покупок в различных магазинах города на общую сумму более 16 тысяч рублей. Когда деньги на счету закончились, злоумышленник выбросил карту и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что злоумышленник вполне знаком с Уголовным кодексом. Он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.