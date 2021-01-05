В Севастополе будут «ловить» нетрезвых водителей

Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт в Севастополе в выходные дни.

Нетрезвый водитель представляет потенциальную угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. По вине водителя в состоянии опьянения могут пострадать или погибнуть люди. Для предупреждения возможной трагедии, снижения аварийности и пресечения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды, — отмечают в Управлении ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Аналогичное наказание предусмотрено за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Звоните на номер 102 или по телефону дежурной части ГИБДД Севастополя 73-84-00 (01).

Госавтоинспекция Севастополя призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и категорически исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения!

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю