В Севастополе будут судить участников преступной группы, намеревавшихся сбыть более 6 кг наркотиков

В Севастополе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении двоих иностранцев и троих местных жителей, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в ходе следствия установлено, что в 2022 году 35-летний житель сопредельного государства, проживавший в Республике Крым, с целью дополнительного заработка нашёл в одном из интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ вакансию курьера.

Связавшись с анонимным администратором наркомаркета, иностранец за денежное вознаграждение согласился работать. В его обязанности входило получение крупных партий криминального товара, расфасовка на более мелкие части и разовые дозы с дальнейшим формированием тайников на территории Севастополя и Крыма. Затем мужчина предложил своему 32-летнему соотечественнику, с которым он проживал в одной квартире, присоединиться к преступному промыслу, на что приятель согласился. В состав организованной группы также вошли трое жителей Севастополя в возрасте от 20 до 24 лет, выполнявших функции закладчиков и перевозчиков зелья между Липецкой областью, Республикой Крым и Севастополем, — раскрыли подробности в севастопольской полиции.

По версии следствия, в период с февраля по июль 2023 года соучастники совершили 12 покушений на сбыт почти 6 кг альфа-PVP, смеси мефедрона и альфа-PVP общей массой более 300 граммов, более 110 г кокаина, а также МДМА и мефедрона.

Однако осуществить задуманное наркосбытчикам не удалось, в результате оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке полицейского спецназа, а также оперативниками УНК УМВД России по Липецкой области. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, вместе с утверждённым прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Четверо обвиняемых находятся под стражей, один под домашним арестом.