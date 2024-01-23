В Севастополе бывший охранник детского сада отправился на 8 лет в колонию. Что натворил

Бывший охранник детского сада в Севастополе приговорен к 8 годам колонии за преступление сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему жителю Нахимовского района. Он признан виновным в преступлении сексуального характера, совершенном в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что летом текущего года мужчина взамен представленной возможности поиграть в видеоигры убеждал 6 и 7-летних воспитанниц одного из детских садов района, где он работал охранником, делать фото интимного характера. В последующем одна из девочек обо всем сообщила своей маме, которая и передала полученную информацию в правоохранительные органы. Следователями во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю были установлены еще две девочки, пострадавшие от действий злоумышленника.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. Фигуранту избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчина признан виновным в указанном преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 15 лет, с назначением принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, — сообщили в Следкоме.