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В Севастополе четверо пенсионеров расстались со своими сбережениями, выполнив указания дистанционных мошенников

В Севастополе четверо пенсионеров расстались со своими сбережениями, выполнив указания дистанционных мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:02 21.01.2025

Четверым севастопольским пенсионерам позвонили злоумышленники, представились «сотрудниками военной прокуратуры и ФСБ» и похитили у них почти 2 млн рублей.

Якобы для срочной защиты банковского счёта, аферисты убедили 77-летнюю женщину отправиться к банкомату и перечислить почти 1,2 млн на продиктованные счета.  Ещё двум пожилым женщинам и мужчине жулики сообщили, что их сбережения могут использоваться для финансирования терроризма, поэтому деньги нужно передать для тщательной проверки. В точности выполнив все указания преступников, пенсионеры собрали дома всю наличность, в общей сложности 750 тысяч рублей, и передали курьеру мошенников, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Севастопольцы, предупредите своих пожилых родственников: подобные звонки поступают от мошенников, курируемых украинскими спецслужбами!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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