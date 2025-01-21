В Севастополе четверо пенсионеров расстались со своими сбережениями, выполнив указания дистанционных мошенников

Якобы для срочной защиты банковского счёта, аферисты убедили 77-летнюю женщину отправиться к банкомату и перечислить почти 1,2 млн на продиктованные счета. Ещё двум пожилым женщинам и мужчине жулики сообщили, что их сбережения могут использоваться для финансирования терроризма, поэтому деньги нужно передать для тщательной проверки. В точности выполнив все указания преступников, пенсионеры собрали дома всю наличность, в общей сложности 750 тысяч рублей, и передали курьеру мошенников, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.