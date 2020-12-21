В Севастополе — ЧП: утечка газа на магистральном газопроводе. Без газоснабжения — 108 домов

Факт утечки газа на магистральном газопроводе в районе улицы генерала Мельника зафиксировали в воскреснье.

Вчера при производстве работ на строительной площадке на пересечении улиц генерала Мельника и Лабораторного шоссе, где строится крытый каток с искусственным льдом, рабочие почувствовали запах газа. На место выехала бригада ПАО «Севастопольгаз», составили акт о том, что газопровод травит. Повреждений строительной техникой не зафиксировано – это износ. Труба была проложена в 60-х годах, положенный срок эксплуатации уже прошел. Для устранения утечки был поставлен хомут, но необходимо в кратчайшие сроки заменить часть трубы, — цитирует пресс-служба вице-губернатор Николай Жигулин.

Без газоснабжения остались дома в нескольких районах города — всего порядка 108 адресов.

Отключение глобальное, но обязуемся за сутки, а то и меньше, работы провести. Теплоноситель в системе остыть не успеет. Дома и объекты не заморозим. Понимаем, насколько это важно, — заявил вице-губернатор.

После восстановления подачи газа специалисты проведут поквартирный обход зданий.

Нужно будет максимально донести информацию – кто попадает под отключение. После организовать подключение газа, отработать оперативно с максимальным количеством бригад с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил — маски и так далее. Людей предупредить, — дал поручение подчинённым губернатор Севастополя Михаил Развожаев.