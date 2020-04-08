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В Севастополе действие лицензий на розничную продажу алкоголя будут продлевать автоматически
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе действие лицензий на розничную продажу алкоголя будут продлевать автоматически

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:31 08.04.2020

Главное управление потребительского рынка и лицензирования в Севастополе продлевает на год действие срочных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Речь идет о тех лицензиях, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Они подлежат продлению на 12 месяцев. Подавать заявление на продление не требуется, государственная пошлина за услугу не взымается. Лицензия продлевается автоматически, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По всем вопросам обращаться:

Севастопольторг рекомендует следить за состоянием лицензий посредством общедоступного ресурса Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка – Государственного сводного реестра лицензий (http://fsrar.ru/licens/reestr).

В Севастополе действие лицензий на розничную продажу алкоголя будут продлевать автоматически

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