В Севастополе действие лицензий на розничную продажу алкоголя будут продлевать автоматически

Главное управление потребительского рынка и лицензирования в Севастополе продлевает на год действие срочных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Речь идет о тех лицензиях, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Они подлежат продлению на 12 месяцев. Подавать заявление на продление не требуется, государственная пошлина за услугу не взымается. Лицензия продлевается автоматически, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
По всем вопросам обращаться:
- по телефонам: 555-411, 555-412;
- email: gupotreb@sev.gov.ru.
Севастопольторг рекомендует следить за состоянием лицензий посредством общедоступного ресурса Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка – Государственного сводного реестра лицензий (