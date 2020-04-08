В Севастополе действие лицензий на розничную продажу алкоголя будут продлевать автоматически

Главное управление потребительского рынка и лицензирования в Севастополе продлевает на год действие срочных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Речь идет о тех лицензиях, срок действия которых истекает в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Они подлежат продлению на 12 месяцев. Подавать заявление на продление не требуется, государственная пошлина за услугу не взымается. Лицензия продлевается автоматически, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.