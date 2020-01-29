В Севастополе действует образцово-показательный школьный медицинский кабинет

Образцово-показательный медицинский кабинет -разместили в Инженерной школе, открывшейся 15 января. Лицензированный комплекс включает кабинет врача, а также прививочный, процедурный и стоматологический кабинеты, оснащённые согласно федеральным стандартам. Ежедневно к медицинским работникам обращаются порядка 25 школьников: врач-педиатр и медсестра обеспечивают квалифицированную помощь, а также проводят диагностику туберкулёза и других заболеваний. Кроме того, в кабинетах станут проводить лекции по медицине для школьников. Главный врач городской больницы № 5 Елена Большакова рассказала – планируют привлекать специалистов узкого профиля, например, специалистов «Центра медицинской профилактики».

Наши сотрудники работают в соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Всё оснащение комплекса соответствует этому приказу. Мы рады тому, что инженерная школа делает уклон на медицинском образовании, предусмотрены специализированные классы. Школьники смогут не только расширить свой кругозор, но и позаботиться о здоровье, а в нужный момент – оказать медпомощь нуждающимся, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Большакову.

Подобные кабинеты, говорят специалисты, уже скоро появятся и в школе, расположенной в Казачьей бухте. Всего в севастопольских школах и детских садах работают 104 медицинских кабинета.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя