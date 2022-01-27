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В Севастополе детей с повышенной температурой будут принимать в амбулаторном пункте на Гагарина
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе детей с повышенной температурой будут принимать в амбулаторном пункте на Гагарина

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:18 27.01.2022

Решение развернуть на базе роддома на проспекте Гагарина амбулаторный пункт для приема детей с симптомами ОРВИ и коронавируса, было принято в связи с эпидемиологической обстановке в городе.

Как мы и планировали, амбулаторный пункт для взрослых уже заработал в здании бывшей женской консультации. Будет развернут такой же детский пункт приема, чтобы изолировать детей с повышенной температурой. Самое главное сейчас – это усиление амбулаторного звена, быстрая диагностика и снабжение лекарствами на дому тех, кто в этом нуждается, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева. 

По словам профильного вице-губернатора Александра Кулагина, количество выявленных случаев коронавируса растет быстрыми темпами. Так, по всем субъектам России заболеваемость увеличилась больше чем на 300%.

Для оперативной выявляемости в поликлиниках проводится экспресс-тестирование, при необходимости выдаются комплекты бесплатных лекарств. Также добавлю, что в ближайшие дни будут готовы изменения в нормативный акт, по которому можно будет открывать лист нетрудоспособности дистанционно, — отмечает вице-губернатор. 

В связи с ростом заболеваемости в Севастополе дополнительно развернуто 100 мест для пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день коечный фонд составляет 702 койки, из которых свободны 243.

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Кроме того, в городе увеличивается количество пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе среди детей.

В образовательных учреждениях фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Эпидемический порог не должен превышать 20%, но уже в двух школах этот показатель перешагнул отметку – это школы №10 и №31. Поэтому, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предлагается отправить эти две школы на дистанционное обучение до 31 января включительно. Это позволит разорвать цепочку контактов, — заявил вице-губернатор Игорь Михеев.

Губернатор Михаил Развожаев поручил департаменту образования и науки проконтролировать, как будет организовано взаимодействие с учениками в дистанционном формате.


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