В Севастополе действовала организованная преступная группа — «держала» подпольный игорный салон

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение нелегального салона в Гагаринском районе, в котором с помощью компьютерного оборудования и сети «Интернет» было организовано проведение азартных игр. Правоохранителями установлена причастность к деятельности подпольного салона троих приезжих мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, которые исполняли обязанности управляющих нелегальным заведением и обеспечивали его функционирование, а также привлечение новых клиентов. В помещении салона обнаружено и изъято компьютерное оборудование для проведения азартных игр, оргтехника, средства связи, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.