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В Севастополе действовала организованная преступная группа - "держала" подпольный игорный салон
фото: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе действовала организованная преступная группа — «держала» подпольный игорный салон

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:45 14.01.2025

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» пресекли незаконную организацию и проведение азартных игр.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение нелегального салона в Гагаринском районе, в котором с помощью компьютерного оборудования и сети «Интернет» было организовано проведение азартных игр. Правоохранителями установлена причастность к деятельности подпольного салона троих приезжих мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, которые исполняли обязанности управляющих нелегальным заведением и обеспечивали его функционирование, а также привлечение новых клиентов. В помещении салона обнаружено и изъято компьютерное оборудование для проведения азартных игр, оргтехника, средства связи, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», собранные полицейскими материалы переданы в следственный орган для принятия решения.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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